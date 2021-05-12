Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar oldu?

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları da yatırımcıların merak konusu oldu. Peki, Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, İşte, 12 Mayıs güncel altın fiyatları!

12 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 489,0lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 783lira, cumhuriyet altını da 3116liradan satılıyor.

12 MAYIS GRAM ALTIN FİYATLARI

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 489,0liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 489,0lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın:

Alış: 782,9476

Satış: 802,5212

Yarım Altın:

Alış: 1565,977

Satış: 1605,127

Kaynak: Haberler