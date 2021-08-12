Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Aylar sonra 480TL’nin altında bir seviyeyi gören sarı metal ile ilgili olarak “Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. Özellikle yatırımcılar bu kapsamda canlı rakamların takibini yapıyor. Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde izleyeceği seyir merak ediliyor. Bu kapsamda sabah saatlerinde gelen verilere göre 12 Ağustos Perşembe gününe altının gramı 486 TL ile açılış yaptı. İşte canlı ve güncel rakamlarla altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 485,81

SATIŞ(TL) 485,89

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 791,00

SATIŞ(TL) 804,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.582,00

SATIŞ(TL) 1.608,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.156,00

SATIŞ(TL) 3.203,00