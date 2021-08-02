Çeyrek ve gram altın haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları 2 Ağustos Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Ağustos güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 2 Ağustos Pazartesi günü saat 08.30'da kaydedilen verielre göre 492 lira alış ve 493 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 2 Ağustos Pazartesi günü saat 08.30'da kaydedilen verielre göre 787 lira alış ve 805 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

492,35

492,45

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.813,85

1.814,52

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.151,05

3.210,75

YARIM ALTIN FİYATI

1.570,60

1.610,30

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.151,05

3.210,75

ATA ALTIN FİYATI

3.240,00

3.300,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

270,53

324,81

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

445,28

476,50

Kaynak: Habertürk