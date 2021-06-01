Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
Mart ayından bu yana coşkulu bir seyir izleyen altın fiyatları yeni ayın ilk gününde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
Altın-Döviz 01.06.2021, 08:40
Yeni ayın ilk gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika bilgisi sorgulanıyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken sarı metal bugün de yükseliş eğilimini koruyor. Koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Haziran bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 521,87
SATIŞ: 521,95
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ: 837,00
SATIŞ: 859,00
YARIM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 1.664,00
SATIŞ: 1.719,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
ALIŞ: 3.441,00
SATIŞ: 3.493,00
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hafif yağmur
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