Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Yeni ayın ilk gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika bilgisi sorgulanıyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken sarı metal bugün de yükseliş eğilimini koruyor. Koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Haziran bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 521,87

SATIŞ: 521,95

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 837,00

SATIŞ: 859,00

YARIM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.664,00

SATIŞ: 1.719,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

ALIŞ: 3.441,00

SATIŞ: 3.493,00