Cumhuriyet, tam, yarın altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın, bu hafta başında da yükselişle başladı. 500 sınırını aşan gram altın, şu an 507 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın dün günü 827 seviyelerinde kapatırken, bugün güne yükselişle başladı ve şu an için 833 TL’den işlem görüyor. 25 Mayıs bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

25 MAYIS ALTIN FİYATLARI

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 456,07

SATIŞ: 487,71

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.321,00

SATIŞ: 3.411,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.352,00

SATIŞ: 3.403,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.234,32

SATIŞ: 3.298,02

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.618,00

SATIŞ: 1.618,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 814,00

SATIŞ: 834,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 507,02

SATIŞ: 507,10