Cumhuriyet, tam, yarın altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar kurundaki yükseliş ons altının artışı iç piyasadaki altın türlerinin yönünü yukarı çevirdi. Peki 25 Mayıs 2021 Salı günü altın fiyatları ne kadar?
Altın-Döviz 25.05.2021, 08:50
Altın, bu hafta başında da yükselişle başladı. 500 sınırını aşan gram altın, şu an 507 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın dün günü 827 seviyelerinde kapatırken, bugün güne yükselişle başladı ve şu an için 833 TL’den işlem görüyor. 25 Mayıs bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
25 MAYIS ALTIN FİYATLARI
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 456,07
SATIŞ: 487,71
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.321,00
SATIŞ: 3.411,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.352,00
SATIŞ: 3.403,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.234,32
SATIŞ: 3.298,02
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.618,00
SATIŞ: 1.618,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 814,00
SATIŞ: 834,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 507,02
SATIŞ: 507,10
18
açık
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