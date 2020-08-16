Darphane’nin çeyrek altın üretimi iki katına çıktı

Geçen yıl temmuz ayında yaklaşık 400 bin çeyrek altın basılırken rakam bu yıl 828 bine çıktı.

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, darphane üretiminin bu kadar artmasındaki en önemli nedenin banka üzerinden yapılan alım satım işlemlerinde artırılan vergi sonrası insanların fiziki altına yönelmeleri olduğunu söyledi.

Vatandaşta oluşan altın talebi Darphane rakamlarına da yansıdı. Darphane bu yılın temmuz ayında 1 milyon 435 bin gram çeyrek altın üretimi yaparken 2019 yılının aynı ayında üretim 701 bin gramdı. Adet bazında bakıldığında 2019 yılının temmuz ayında 400 bin 211 çeyrek altın üretildi, 2020 yılının temmuz ayında ise 828 bin 990 adet çeyrek altın üretimi gerçekleşti.

Vatandaşlar altın alabilmek için kuyumcuların önünde kuyruk olurken geçen ay üretilen çeyrek altın miktarı ağırlık bazında 2017 yılının mayıs ayından bu yana gerçekleşen en yüksek ikinci üretim oldu. Geçtiğimiz haziran ayında da 1.7 milyon gram çeyrek altın üretilmişti.