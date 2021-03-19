Dolar 2 haftanın dibini gördü

Dün en yüksek 7,5651 seviyesini gören dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararı sonrası son 2 haftanın en düşük seviyesi olan 7,2880'e kadar geriledi ve günü bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 2,4 altında 7,3260'tan tamamladı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe azalan küresel risk iştahına paralel yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 7,3490'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanışa göre avro/TL yüzde 0,5 artışla 8,7615'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 10,2340'tan satılıyor.

AA