Dolar 7.5 TL'yi aştı!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları ile dolar, diğer para birimlerine karşı değer kazandı. Powell, dün para politikası ile ilgili güvercin söylemlerine devam etse de tahvil faizleri ve enflasyona ilişkin endişeleri yatıştıracak bir açıklamada bulunmadı.

Dün en düşük 7,4036, en yüksek 7,5834 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 7,5211'den tamamladı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe sakin başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine yakın 7,5210'dan işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,9980'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 10,4410'dan satılıyor.

AA