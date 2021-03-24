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Dolar 8 TL sınırına yaklaştı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,96 seviyesinde işlem görüyor.

Altın-Döviz 24.03.2021, 11:50
Dolar 8 TL sınırına yaklaştı

Dün, en düşük 7,6990 en yüksek 7,9631 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kazancıyla 7,9442'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,9620'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 9,4410'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,9165'ten satılıyor. 

AA

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#dolar
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