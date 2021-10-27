"Dolar beş ay içinde 11 TL olacak"

Commerzbank AG, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül ayındaki faiz indiriminin bir enflasyon-kur sarmalı başlattığını, bu sarmalın da eninde sonunda faiz indirimlerinin sonlandırılması ve yeniden artırımlara yol açacağını öngördü.

Bankanın Londra merkezli kıdemli gelişen piyasa ekonomisti Tatha Ghose tarafından yayımlanan raporda, faiz artırımları yeniden başlayana kadar Dövizde keskin yükselişler görülebileceği tahminine yer verildi.

"Faiz indirimlerinin finansal piyasa baskıları haricindeki nedenlerle durmasını beklemek saflık olur"

Banka Mart 2022 Dolar/TL tahminini 10’dan 11’e yükseltti.

Raporda, "Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda gerçekleşen faiz indirimleri liranın zayıflamasına neden oldu. Türk lirasındaki zayıflama da enflasyonu körüklerken, bu sarmala da neden oluyor. İlave faiz indirimleri çok büyük olasılıkla masada olmaya devam ediyor çünkü indirimler temel ekonomik değerlendirmelere dayanmıyor. Bu nedenle faiz indirimlerinin finansal piyasa baskıları haricindeki nedenlerle durmasını beklemek saflık olur” ifadeleri kullanıldı.

"TL ara dönemlerde değer kazanacaktır"

Raporda yüksek carry getirisi nedeniyle TL'nin satış baskısının zamanlamasının daha somut hale gelmesine kadar ara dönemlerde değer kazanacağı ancak sonunda carry getirisinin bir savunma sağlayamayacağı belirtildi.

Ghose, 2022 ilk çeyrek tahmininin “çok değerli bir matematiksel hesaba dayanmadığını ancak yaşanabilecek keskin yükselişleri temsil edecek bir seviye olduğunu” belirtti.

Bloomberg HT