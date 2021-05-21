Dolar bugün kaç lira?

Dolar/TL, Fed'in son para politikası toplantı tutanaklarında tahvil alımlarının azaltılmasından yatırımcıların beklediğinden daha fazla bahsedilmesinin ardından yükseldiği 8.40 bandında kalmaya devam ediyor. 21 Mayıs sabahı da dolar/TL 8.38 seviyesinde.

Fed'in 27-28 Nisan'da yaptığı para politikası toplantısının önceki gün yayımlanan tutanaklarında birkaç politika yapıcı, ABD ekonomik toparlanmasının ivme kazanmaya devam etmesi durumunda, varlık alımlarının hızının azaltılmasını görüşmenin "bir noktada" uygun olacağını söylemişti.

Fed Başkanı Jerome Powell geçen ayki toplantıdan hemen sonra, para politikasında herhangi bir değişikliği görüşmeye başlamak için henüz zamanın gelmediğini söylemişti. Kısa sürede değişen yön nedeniyle piyasalar sarsıldı. Dolar endeksi artarken, bazı emtia sınıflarında sert hareketler görülüyor.

Öte yandan; ayda 120 milyar dolarlık varlık alımı yapan Fed, dün ters repoyla piyasadan 351 milyar dolar çekti. Fed'in son raporunda rezervlerdeki balona dikkat çekilirken, kısa vadeli Hazine kağıtlarına olan talebin çok fazla olduğuna dikkat çekmişti. Analistler ters repoyla ihtiyacın karşılanmaya başladığını ve gelecek toplantıda bilançodaki 3.9 trilyon dolarlık aşkın rezervlere ödenen faizle ilgili beklenti oluşabileceğini belirtiyor.

Habertürk