Dolar bugün kaç lira?
Dolar/TL serbest piyasada 8,4480 alınıp 8,4500'dan satılırken, avro/TL 9,9960 alış, 9,9980 satış fiyatından işlem görüyor.
Altın-Döviz 10.09.2021, 10:18
İstanbul serbest piyasada dolar 8,4500 liradan, avro 9,9980 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,4480 liradan alınan dolar, 8,4500 liradan satılıyor. 9,9960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9980 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4620 lira, avronun satış fiyatı ise 10,0110 lira olmuştu.
AA
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