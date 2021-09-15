Dolar bugün kaç lira?

Dün en düşük 8,4085 ve en yüksek 8,4678 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 8,4422'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8,4470 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 9,9820'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 11,6820'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 92,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1817'den işlem görüyor.

Analistler, son dönemde açıklanan veriler ve yeni tip koronavirüs salgınına yönelik gelişmelerin, destekleyici para politikalarının bir müddet daha devam edeceği beklentilerini güçlendirdiğini belirterek, döviz piyasasında temkinli seyrin sürdüğünü ifade etti.

Bugün ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, bir süredir 92,3-92,8 bandında seyreden dolar endeksinin bundan sonraki yön tayininde kırılma yönünün önemli olacağını söyledi.

AA