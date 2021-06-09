Dolar bugün kaç lira oldu?

Dolar/TL kuru bugüne 8.60 seviyesinden başladı. Euro10.49 seviyesinden yer alıyor.

Haftaya sakin bir başlangıç yapan Türk Lirası, dolar ve euro karşısındaki yatay hareketlerini bugün de koruyor.

Dolar kuru yeni güne, 8.60 seviyelerinde başladı. euro/TL ise 10.49 seviyelerinde yer alıyor.

NTV'nin haberine göre Bugün yurt içinde veri gündemi sakinken uzmanlar, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin dolar endeksini desteklediğini, ancak bu etkinin sınırlı kaldığını söyledi.