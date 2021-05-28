Dolar bugün ne kadar?

ABD enflasyonuna yönelik endişeler devam ederken, bu endişeler dolar kuruna da yön veriyor. Dün gün içinde 8,50 seviyesinin üzerine kadar çıkan Dolar, daha sonra günü 8,49 TL ile kapattı. Euro ise gün içinde 10,20 – 10,43 bandında hareket ederken, kapanışta 10,38 seviyelerinde bulundu.

Salı günü piyasalardaki satış dalgasından etkilenerek 8,48’e kadar yükselen dolar, dün de gün içinde aynı seviyelerde hareketlilik gösterdi. 28 Mayıs itibariyle dolar, 8,40’ın üzerindeki seviyesini koruyor. Euro ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 10,39’un üzerine çıkarak rekor kırdı. Dolar endeksi yüzde 0,9 oranında bir artışla 90,04 civarında seyrediyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ocak - Mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 6,4 arttı. Söz konusu dönemde GSYH verisinde revizyona gidilmezken, piyasa beklentisi ekonominin ilk çeyrekte yüzde 6,5 büyümesi yönündeydi.

Uzmanlar, yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin dolar endeksinde dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimlerinde de etkisini gösterdiğini söyledi.

Güne 8,5134 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,17 artışla 8,5127 liradan işlem görüyor. Dolar dün günü 8,4982 seviyesinde kapatmıştı.

Güne 10,4288 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,04 azalışla 10,3842 liradan işlem görüyor. Euro dün günü 10,3886 seviyesinde kapatmıştı.

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