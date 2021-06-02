Dolar bugün ne kadar?

Haftaya düşüşle başlayan dolar kuru, dün gece saatlerinde hareketlenerek 8.81 seviyesine yükseldi. Dolar bugüne ise 8.62 bandında başladı.

Yeni haftaya, büyüme verilerinde beklentilerin üzerindeki artışın etkisiyle yüzde 1 civarı düşüşle başlayan döviz kurları 2 Haziran 2021 sabahına yükselişle başladı.

Dolar geçen hafta, 8,61 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini görmüştü. Bu hafta başında ise 5,50'nin altına inmişti.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,423 ve 1,433 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.81 artışla 1,432.04 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.68, BIST Mali Endeks yüzde 0.98, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.30 artıdaydı.

Kaynak: Yeni Çağ