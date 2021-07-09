Dolar bugün ne kadar?
Dolar bugün ne kadar? sorusu ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. İşte Dolar kurunda son durum...
Altın-Döviz 09.07.2021, 08:49
Dolar uluslararası piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının ardından değer kazanırken, yurt içinde dolar/TL 8.69 civarında seyrine devam etti. Dolar Fed tutanaklarının ardından 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Dolar, haftanın son iş günü 9 Temmuz 2021 sabahında 8,69 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,6846 lira, satış fiyatı 8,6943 lira bandında yer alıyor.
Aynı dakikalarda euro/TL ise 10,2737 lira alış fiyatı, 10,2941 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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