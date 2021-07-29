Dolar bugün ne kadar?

Fed'in faiz kararı ve açıklaması önemli bir harekete yol açmadı.

ABD Merkez Bankası Fed, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komisyonu toplantısında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutma kararı aldı.

Faiz oranlarını arttırmayı düşünmekten uzak olduklarını belirten Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alım hızını ayarlamayı değerlendirdiklerini söyledi.



Açıklamanın ardından dolar/TL 8,57'nin üzerine çıktı. Ancak ardından yeniden düşüşe geçti.

Küresel piyasalarda ABD Doları zayıf seyrini korurken dolar/TL kurunda bu zayıf seyrin etkisi sınırlı kaldı. Dolar/TL bugün yaklaşık 1 aydır olduğu gibi 8,50-8,55 bandında değerlenmeye devam ediyor.

Euro/TL ise 10,13-10,14 seviyelerinde işlem görüyor.

Yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi açıklanırken tüm gözler yılın üçüncü enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirecek olan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nda olacak. Yurt dışında ABD büyüme verisi izlenecek.