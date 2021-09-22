Dolar bugün ne kadar?
Dün 8,6570'ten kapanan dolar/TL yeni günde 8,6270; 10,1530'dan kapanan avro/TL ise 10,1180 seviyesinde.
Altın-Döviz 22.09.2021, 09:15
İstanbul serbest piyasada dolar 8,6270 liradan, avro 10,1180 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,6250 liradan alınan dolar, 8,6270 liradan satılıyor. 10,1160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1180 lira olarak belirlendi.
Dünkü günü kapanışta doların satış fiyatı 8,6570 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1530 lira olmuştu.
AA
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