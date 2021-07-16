Dolar bugün ne kadar oldu?
Yatırımcılar 16 Temmuz dolar kurundaki son durumu merak ederek araştırıyor. İşte dolar kurunda son durum...
Altın-Döviz 16.07.2021, 08:49
Dolar, piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu 15 Temmuz'un ardından, 16 Temmuz sabahına 8,60 lira seviyesinin altında başladı.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,5650 lira, satış fiyatı 8,5681 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL ise 10,1125 lira alış fiyatı, 10,1213 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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