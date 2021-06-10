Dolar bugün ne kadar oldu?

Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi sürüyor. Dolar şu dakikalar 8,59 liradan alıcı buluyor.

Dolar endeksi 90,17, ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 1,47 seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

İç piyasada Merkez Bankası tarafından açıklanacak haftalık para ve banka istatistikleri takip edilirken Euro Bölgesinden gelecek faiz kararı ve ABD'de açıklanacak enflasyon rakamları dikkat çekiyor.