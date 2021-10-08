Dolar düne göre yükseldi
Önceki günü 8,8820'den kapatan dolar/TL 8,90, 10,2740'tan kapanan avro/TL ise 10,29 seviyelerinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 08.10.2021, 09:25
İstanbul serbest piyasada dolar 8,9020 liradan, avro 10,2930 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,9000 liradan alınan dolar, 8,9020 liradan satılıyor. 10,2910 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2930 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,8820 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2740 lira olmuştu.
AA
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