banner39

Dolar düşmeye devam ediyor

Hafta başından bu yana döviz kurlarında düşüş yaşanıyor. Bu sabah itibarıyla dolar/TL 8,38, euro/TL ise 9,88 seviyelerinde işlem görüyor.

Altın-Döviz 26.08.2021, 09:16
Dolar düşmeye devam ediyor

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3820 liradan, avro 9,8860 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 8,3800 liradan alınan dolar, 8,3820 liradan satılıyor. 9,8840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,8860 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3890 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8620 lira olmuştu.

AA

banner53
#dolar #Euro
Yorumlar (0)
22
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?