Dolar düşmeye devam ediyor
Hafta başından bu yana döviz kurlarında düşüş yaşanıyor. Bu sabah itibarıyla dolar/TL 8,38, euro/TL ise 9,88 seviyelerinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 26.08.2021, 09:16
İstanbul serbest piyasada dolar 8,3820 liradan, avro 9,8860 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,3800 liradan alınan dolar, 8,3820 liradan satılıyor. 9,8840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,8860 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3890 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8620 lira olmuştu.
AA
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