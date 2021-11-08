Dolar düştü
Geçen haftayı 9,70'ten kapatan dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününe 9,67 seviyesinden başladı.
Altın-Döviz 08.11.2021, 09:10
İstanbul serbest piyasada dolar 9,6720 liradan, avro 11,1900 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 9,6700 liradan alınan dolar, 9,6720 liradan satılıyor. 11,1880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,1900 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,7090 lira, avronun satış fiyatı ise 11,1940 lira olmuştu.
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