Dolar düştü, avro yükseldi
Önceki günü 18,60'tan kapatan dolar/TL bu sabah 18,58, kapanışta 18,61 olan avro/TL ise 18,71 seviyesinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 09.11.2022, 09:12
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5820 liradan, avro 18,7180 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,5800 liradan alınan dolar 18,5820 liradan satılıyor. 18,7160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,7180 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,6010 lira, avronun satış fiyatı ise 18,6100 lira olmuştu.
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