Dolar düşüşe geçti
Tüm zamanların en yüksek seviyesini önceki gün 9,85 'in üzerine taşıyan dolar/TL'de dün öğle saatlerinde başlayan gerileme hızlandı.
Altın-Döviz 26.10.2021, 11:08
Döviz kurları dün rekor seviyelere çıkmıştı. Osman Kavala için destek açıklaması yayımlayan 10 ülkenin büyükelçiliklerinin geri adım atmasıyla kurlar yükselişini durdurmuş, gevşeme başlamıştı.
Söz konusu gevşeme bugün artarak devam ediyor. Dolar/TL an itibarıyla 9,43 seviyelerinde işlem görürken, euro/TL 10,95'lere gerilemiş durumda.
Sterlin/TL kuru da 13 lira seviyesinin altına indi.
14
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü