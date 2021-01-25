Dolar haftaya düşüşle başladı

Dolar/TL, haftanın ilk işlem günün düşüşle başlamasının ardından 7,38 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar haftaya düşüşle başladı

Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) kararı ve "şahin" olarak nitelendirilen karar metni sonrası 7,3497'ye kadar gerileyen dolar/TL, haftayı yüzde 0,6 azalışla 7,4179'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 altında 7,3780'den işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 8,9850'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kaybıyla 10,1220'den satılıyor.

AA

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 11:50
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