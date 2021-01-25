Dolar haftaya düşüşle başladı

Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) kararı ve "şahin" olarak nitelendirilen karar metni sonrası 7,3497'ye kadar gerileyen dolar/TL, haftayı yüzde 0,6 azalışla 7,4179'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 altında 7,3780'den işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 8,9850'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kaybıyla 10,1220'den satılıyor.

AA

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 11:50