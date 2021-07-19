Dolar, Euro, Sterlin kurunda son durum
Dolar, Euro, Sterlin kurundaki son durum küçük ve büyük ölçekli yatırımcı tarafından merak edilerek araştırılıyor. İşte döviz kurlarındaki son durum...
Altın-Döviz 19.07.2021, 08:59
19 Temmuz dolar ve euro ne kadar? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 19 Temmuz dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
19 TEMMUZ GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,5203
Dolar satış: 8,5349
EURO NE KADAR?
Euro alış: 10,0516
Euro Satış: 10,0769
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,7086
Pound satış: 11,7367
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