Dolar, Euro, Sterlin kurunda son durum

19 Temmuz dolar ve euro ne kadar? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 19 Temmuz dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

19 TEMMUZ GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış: 8,5203

Dolar satış: 8,5349

EURO NE KADAR?

Euro alış: 10,0516

Euro Satış: 10,0769

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,7086

Pound satış: 11,7367