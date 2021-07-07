Dolar FED'e odaklandı

Dolar kuru hafta boyunca sıkıştığı 8.65 - 8.70 aralığındaki sınırlı dalgalanmasını sürdürürken gözler ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanacak, 16 Haziran tarihli toplantının tutanaklarına çevrildi. Yurt içinde ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Tutanaklarda, Fed üyelerinin artık masada olduğunu kabul ettiği tahvil alımlarının azaltılması tartışmasının yansımaları izlenecek. Hatırlanacağı üzere, 16 Haziran toplantısında bazı Fed üyeleri noktasal grafikte beklenenden erken faiz artışı öngörmüş ve dolar küresel çapta yükselmişti.

7 Temmuz günü dolar/TL 8.68'dan el değiştiriyor. Euro 10,30 TL'den, Sterlin ise 11,99 TL'den işlem görüyor.