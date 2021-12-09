Dolar güne nasıl başladı?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 13,6785'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 13,7500 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,22 değer kazanarak 15,5730'dan, sterlin/TL yüzde 0,21 artışla 18,1420'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,1320'den alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin gelişmeler ve küresel ölçekte artamaya devam eden enflasyon endişelerinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını bildirdi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu söyledi.