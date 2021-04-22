Dolar güne yükselişle başladı
Piyasalarda TC Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin izlendiği yeni güne dolar/TL 8.19'dan başlarken sepet kur 9 TL'yi aştı. Gram altın fiyatı ise 470 TL üzerinde işlem görüyor.
Altın-Döviz 22.04.2021, 09:06 22.04.2021, 09:11
Dolar kuru, bir süredir 8.10 bandındaki yatay hareketinin ardından S-400 haberleri nedeniyle dün negatif ayrışırken kur 8.20'yi test etmişti.
AA'nin haberine göre ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon),Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğu belirtildi.
22 Nisan sabahı dolar kuru 8.19'dan başlarken sepet kur 9 TL'yi aştı. Gram altın fiyatı ise 470 TL üzerinde.
Haber7
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