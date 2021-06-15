Dolar güne yükselişle başladı

Piyasaların yönüne ilişkin önemli tarihlerden biri olan 14 Haziran'daki Biden-Erdoağan görüşmesi gerçekleşti. Zirve'den piyasaları etkileyecek bir gelişme yaşanmazken hafif yükselen döviz kurları bu sabah ise yatayda.

Piyasaların haftalardır merakla beklediği kritik Erdoğan-Biden zirvesi dün gerçekleştirildi.



Buluşma öncesinde 8,40 seviyelerinde seyreden dolar/TL, 8,47'nin üzerine çıktı ve gece boyu bu düzeyde hareket etti. Bugün ise dolar/TL 8,45'lerde değerleniyor. Euro/TL ise dolar/TL ile aynı grafikleri çizdi ve 10,20'den 10,27-10,28 bandına yükseldi. Kur bu sabah ise 10,26'dan işlem görüyor.

Piyasalarda Erdoğan-Biden görüşmesinin yansımaları, Hazine Bütçe Dengesi rakamları ve ABD'den gelecek veriler izlenecek.

GÖZLER FED VE TCMB'DE

Döviz kurlarında gözler, yarın akşam açıklanacak olan Fed ve perşembe günkü TCMB faiz kararlarında olacak.

Kaynak: NTV