Dolar ve avroda son durum

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın "enflasyonla mücadele" vurgusuyla gerilemeye başlayan dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,3 değer kaybederek cuma gününü 7,3179'dan tamamladı.

Dolar/TL, düşüşünü yeni haftaya taşıyarak 7,2578'e kadar geriledi ve saat 09.50 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7,2740'tan işlem görüyor. Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 8,8270'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 9,9990'dan satılıyor.

AA