Dolar kaç lira?
3 Ağustos dolar kuru yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar 3 Ağustos 2021 sabahında 8,35 lira bandında seyrediyor.
Altın-Döviz 03.08.2021, 09:04
Dolar, Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ağustos 2021 sabahında 8,35 lira bandındaki seyrine devam ediyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,3547 lira, satış fiyatı 8,3647 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,9197 lira alış fiyatı, 9,9331 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
TÜİK, Temmuz 2021 enflasyonunu saat 10.00'da açıklayacak.
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