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Dolar kaç lira?

3 Ağustos dolar kuru yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar 3 Ağustos 2021 sabahında 8,35 lira bandında seyrediyor.

Altın-Döviz 03.08.2021, 09:04
Dolar kaç lira?

Dolar, Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ağustos 2021 sabahında 8,35 lira bandındaki seyrine devam ediyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,3547 lira, satış fiyatı 8,3647 liradan işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,9197 lira alış fiyatı, 9,9331 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

TÜİK, Temmuz 2021 enflasyonunu saat 10.00'da açıklayacak.

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