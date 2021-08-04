Dolar kaç lira?

Küresel piyasalar hafta başından bu yana karışık bir seyir izlerken dolar/TL de hafta başından bu yana düşüş yaşanıyordu. Dün enflosyon verisi ile 8,30'un altnı gören kur, yeni güne 8,41 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 10 liranın altındaki seyrini koruyarak 9,99'da yer alıyor.

ABD Senatosunda 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısının 2 bin 700 sayfalık metninin tamamlanması piyasaları desteklese de ABD Hazine Bakanlığı, borç limitinin geçerlilik süresinin dolmasıyla ülkenin temerrüde düşmemesi için olağanüstü tedbirleri devreye sokarak bazı borçlanma faaliyetlerini askıya alması pozitif etkiyi sınırladı.

Bugün yurt içinde veri gündemi sakinken TCMB'nin temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklaması bekleniyor.