Dolar kaç lira?

Dün haftaya 8.57'den başlayan dolar/TL ilk çeyrek büyümesinin yüzde 7 ile beklentileri aşmasıyla düşüşe geçti. Günü 8.49'dan kapattı. Son yaşanan düşüşte koronavirüs yeni vaka sayısındaki düşüş ve kısıtlamaların gevşetilmesi de etkili oldu.

Dolar yeni güne 8.48 liradan başladı.

Dünya genelinde de aşı çalışmalarının hızı ve ekonomilerin toparlanma emareleri takip ediliyor. Bir yandan birçok Avrupa ülkesi ve ABD normalleşme adımları atarken diğer yandan Hindistan, Vietnam ve Brezilya gibi ülkeler salgını tüm şiddetiyle yaşamaya devam ediyor.

Piyasalar da bu denklem içerisinde yönünü bulmaya çalışıyor.

Kaynak: Habetürk