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Dolar kaç lira oldu?

Dolar kurundaki son durum merak ediliyor. Yükselişini sürdüren dolar yeni haftada ne kadar oldu? Dolar bugün kaç lira?

Altın-Döviz 05.07.2021, 08:51
Dolar kaç lira oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları öncesi, dolar endeksinde hızlanan yükseliş hareketi paralelinde dolar kurundaki yukarı yönlü  eğilim sürüyor. Dolar haftanın ilk işlem günü 8,68 liradan işlem görüyor.

Dolar endeksi 92 düzeyinin üzerinde, Türkiye CDS 5 Yıllık 379,69 seviyesinde seyrediyor.

Piyasalar, Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 artmasını beklediklerini kaydetti. 

Endeks, Mayıs ayında  bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış göstermişti. (TV100)

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#dolar
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