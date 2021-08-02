Dolar kaç lira oldu?

1 Dolar Ne Kadar, Kaç TL Oldu? 2 Ağustos 2021 Pazartesi yani haftanın ilk işlem günü dolar, 8,45 lira bandının üzerinde yer alıyor. spot piyasada ise dolar/TL alış fiyatı 8,4567 lira, satış fiyatı 8,4667 liradan işlem görüyor.

Dolar alış: 8,4569 TL Dolar satış: 8,4662 TL

2 Ağustos 2021 Pazartesi Döviz Kurları

Euro alış: 10,0400 TL Euro Satış: 10,0569 TL

Pound alış: 11,7606 TL Pound satış: 11,7792 TL

İsviçre Frangı alış: 9,2625 TL İsviçre Frangı satış: 9,3183 TL

Japon Yeni alış: 0,0776 TL Japon Yeni satış: 0,0765

Suudi Arabistan Riyali alış: 2,2442 TL Suudi Arabistan Riyali satış: 2,2554 Tl

Norveç Kronu alış: 0,9524 TL Norveç Kronu satış: 0,9581 TL

Avustralya Doları alış: 6,1801 TL Avustralya Doları satış: 6,2111 TL