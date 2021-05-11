Dolar kaç TL?

Cuma günkü kapanışta dolar endeksinde yaşanan düşüşe paralel olarak değer kaybeden dolar kurunda son durum merak ediliyor.

Tam kapanmanın devam ettiği haftanın ikinci işlem gününde de altın dolar kurunda hareketlilik sürüyor. Dolar şu dakikalarda 8,28 liradan alıcı buluyor.

Dolar endeksi yüzde 0,04 yükselişle 90,218, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 1,59 düzeyinde.

İç piyasada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak sanayi üretimi, perakende satışları ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) cari hesap verileri dikkat çekiyor.