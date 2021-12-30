Dolar korkutuyor

USD/TRY kuru bu sabah %5,5 oranında yükselerek 13,45 seviyesine çıktı. Geçen haftaki sert düşüşün ardından bu haftaya 11,0 seviyesi altında başlayan kur, bugünkü çıkışla birlikte bu hafta %21 yükseldi.

Dün bir televizyon programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL korumalı mevduat hesaplarına çok büyük ilgi olduğunu ve tutarın 59 milyarı aştığını söyledi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri bugün açıklanacak ve TL korumalı mevduat hesabının açıklandığı haftada yurt içi yerleşiklerin döviz ve TL hesaplarında ne kadarlık değişim olduğu izlenecek.

Küresel tarafta doların gelişen ülke paraları karşısında değer kazandığı bu hafta, TL en çok düşüşle negatif ayrışıyor.

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