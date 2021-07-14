Dolar kuru bugün ne kadar?
Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararını beklenirken yatırımcılarda bir yandan dolar kurunu merak ederek araştırmayı sürdürüyor.
Altın-Döviz 14.07.2021, 08:44
Piyasalar, bugün Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararını beklerken, dolar güne 8,62 lira bandının üzerinde başladı.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,6258 lira, satış fiyatı 8,6336 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL alış fiyatı 10,1638 lira, satış fiyatı 10,1731 lira seviyesinde yer alıyor.
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