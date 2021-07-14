banner39

Dolar kuru bugün ne kadar?

Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararını beklenirken yatırımcılarda bir yandan dolar kurunu merak ederek araştırmayı sürdürüyor.

Altın-Döviz 14.07.2021, 08:44
Dolar kuru bugün ne kadar?

Piyasalar, bugün Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararını beklerken, dolar güne 8,62 lira bandının üzerinde başladı. 

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,6258 lira, satış fiyatı 8,6336 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL alış fiyatı 10,1638 lira, satış fiyatı 10,1731 lira seviyesinde yer alıyor. 

banner53
#dolar #dolar ne kadar
Yorumlar (0)
24
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?