Dolar kuru bugün ne kadar?

Dola kuru dün 8.20 bandında yatay hareketinin ardından akşam Fed'in faiz kararı sonrasında da benzer seyrini korudu. Fed'in beklentilere paralel olarak faizleri değiştirmemesi ve varlık alımlarına yönelik programın değişmeyecek olması piyasaları yükseltirken dolarda kısmi değer kaybı görüldü.

Dolar/TL, dünkü kapanış seviyeleri olan 8,20-8,21 seviyelerinde güne başladı.

08.20 itaberiyle dolar/TL 8.20 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 9,97 TL’de yer alıyor.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Fed Açık Piyasa Komitesi, politika faizini sıfıra yakın sabit tuttu ve 120 milyar dolarlık aylık varlık alımlarını korudu.

Bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenen açıklamada, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin desteklendiği kaydedildi.

Kaynak: NTV