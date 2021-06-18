Dolar kurunda son durum

Dolar kuru, Fed'in açıkladığı kararlar ve Powell'ın basın toplantısındaki mesajlarıyla birlikte 8,50'den 8,60 TL üzerine sıçradı. Dolar/TL dün saat 14.00'te açıklanan Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından ise 8,61 TL'nin üzerinde seyrediyor. Euro/TL de 10,31'lerde yer alıyor.

Dolar bugün ne kadar?

18 Haziran dolar kuru merak ediliyor. Merkez Bankası’ın faiz kararı sonrası dolar yükselmeye başladı. Peki 18 Haziran Cuma dolar ne kadar? Euro alış satış kaç para? İşte 18 Haziran saat 08:15 itibariyle serbest piyasada dolar-Euro fiyatı:

Dolar alış ne kadar?

Dolar alış fiyatı 8,7175 TL

Dolar satış fiyatı 8,7266 TL

Euro ne kadar?

Euro alış ne kadar? 10,3830 TL

Euro satış fiyatı 10,4011 TL

Merkez Bankaları faizi sabit tuttu

Merkez Bankası, politika faizi olarak belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19'da sabit bıraktı. Ekonomistler faizde değişiklik beklemiyordu. Öte yandan ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. Politika faizi 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, enflasyon beklentilerini artırdı.