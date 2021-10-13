Dolar rekora doymuyor
Önceki gün 9,04 üzerine yükselerek rekor kıran dolar/TL, yeni günde bu rekorunu 9,05'in üzerine taşıdı. Kur, bu gece saat 01:00 sularında 9,0507 seviyesine kadar çıktı.
Altın-Döviz 13.10.2021, 09:14 13.10.2021, 09:27
İstanbul serbest piyasada dolar 9,0450 liradan, avro 10,4520 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 9,0430 liradan alınan dolar, 9,0450 liradan satılıyor. 10,4500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,4520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,0270 lira, avronun satış fiyatı ise 10,4180 lira olmuştu.
AA
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