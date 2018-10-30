Dolar son üç ayın en düşük seviyesinde...

Dolar/TL bugün yaklaşık üç ayın en düşük seviyesi olan 5.50'nin altını test ederken, TL'nin Cuma günkü kapanışa göre değer kazancı yüzde 2'ye yaklaştı. Cuma günü 5.5975 seviyesinden kapanan dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün 9 Ağustos'tan bu yana en düşük olan 5.5050'ye kadar geriledikten sonra bugüne 5.55 civarından başlamıştı. Dolar, bugün 5.4636 seviyesine dek indi.

ABD'li rahip Andrew Brunson'un ülkesine dönmesi sonrası Türkiye ABD ilişkileri ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle dolar/TL önceki hafta 5.52'li seviyelere kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesini kıramamıştı. Geçen hafta ise Cumhur ittifakına ilişkin gelişmeler ve küresel riskten kaçışla kur 5.87'li seviyelere kadar yükselmiş ancak kalıcı olamamıştı.

Bankacılar Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasaların yılın son enflasyon raporuna ve Ekim ayı enflasyon verilerine odaklanacağını belirtiyor. Enflasyonda ise siyasilerin "en kötünün geride kaldığı" söylemi ardından piyasaların da en azından yukarı yönlü yeni sürpriz öngörmemeleri piyasalarda iyimserliği de beraberinde getiriyor.

Bankacılar Dolar/TL'de 5.50 seviyesinin altında kalıcılığın önemine dikkat çekiyor. Öte yandan, bu seviyenin altında döviz alması gereken şirketlerden ne kadar talep geleceğinin de önemine değinilirken talebin aşağı hareketi sınırlayabileceği belirtiliyor.

"Saldırılar yabancı bir başkentte planlandı"

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik saldırılar yabancı bir ülkede planlandı. 10 Ağustos planını yapanlar duvara tosladı. Türkiye'nin aşamayacağı bir sorun yok" dedi. Bakan Albayrak: "12 Eylül'de bile olmayan ekonomik saldırı ile karşılaştık. Kur, faiz, enflasyon atağına rağmen Türkiye bu süreci geride bıraktı" diye konuştu.

Bakan Albayrak bakanlığının bütçe sunumunda 2019 bütçesine ilişkin ve ekonomik gelişmelere ilişkin, kurdaki hareketlilğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin kim ayından itibaren normalleşme sürecine başladığını söyleyen Albayrak, "2019 yılı piyasalara güven veren bir yıl olacak" dedi.

Bakan Albayrak, yapılandırmalara ilişkin de rakamları açıkladı. Albayrak, 5 milyon 950 bin 136 mükellefin başvurduğunu ve 70 milyar liralık yapılandırma,10.8 milyarlık tahsilat yapıldığını açıkladı. Albayrak, 2018 sonuna kadar 17 milyar lira tahsilat öngürüldüğünü söyledi.



Kaynak: www.dunyabulteni.net