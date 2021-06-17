Dolar tırmanıyor
Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra 8.61'e kadar gerileyen dolar/TL, tekrar yükselmeye başladı. Kur şu anda 8,68 üzerinde seyrediyor.
Altın-Döviz 17.06.2021, 17:48
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini yüzde 19'da sabit tutmasının ardından dolar kurunda hareketlilik yaşandı.
Para Politikası Kurulu (PPK) kararı ardından ilk tepkiyle 8.61 seviyesine gerileyen dolar, yeniden yükselişe geçerek 8.69 seviyesini aştı.
Dolar/TL şu an itibarıyla 8,6850 civarında seyrediyor.
22
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü