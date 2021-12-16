Dolar ve altın faiz kararı sonrası rekor tazeledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu aralık ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası dolar 15,60 seviyesine kadar çıktı
Altın-Döviz 16.12.2021, 14:21
Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararındaydı. Faiz kararı öncesi 15,28 seviyesine kadar yükselen dolar biraz düşse de 15 seviyesinin altına gerileyemedi.
Dolar/TL kuru, Merkez Bankası'nın kararını açıklamasından saniyeler önce 15,49 seviyesine yükselen dolar, Merkez'in faiz indirimi kararının ardından saat 14.01 itibarıyla 15,60 seviyesinden işlem görüyor.
16 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR SON DAKİKA
Dün 838 TL ile rekor kıran gram altın, bu sabah dolar/TL'nin 15'i aşmasıyla birlikte rekor tazeleyerek 872 TL'ye çıktı.
Saat 14.00'da faiz kararının açıklanmasının ardından ise gözler yeniden altın piyasalarındaki hareketlenmeye çevrildi.
Gram altın, TCMB aralık ayı faiz kararının ardından 901 lirayı gördü.
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