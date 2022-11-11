Dolar ve avro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5140 liradan, avro 18,9300 liradan yeni günün açılışını yaptı.
Altın-Döviz 11.11.2022, 09:06
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5140 liradan, avro 18,9300 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,5120 liradan alınan dolar 18,5140 liradan satılıyor. 18,9280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,9300 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,5500 lira, avronun satış fiyatı ise 18,8320 lira olmuştu.
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