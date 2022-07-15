Dolar ve avro güne nasıl başladı?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,49 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 17,4457'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 17,4900'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 17,5228'den, sterlin/TL yüzde 0,21 primle 20,6810'dan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hafta içinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından daha da şahinleşeceği ve ülkenin resesyona gireceği endişesi ile dün 109,4'e kadar yükselen dolar endeksi, yeni günde 108,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını belirterek, yatırımcıların bir süre temkinli hareket edebileceğini dile getirdi.

Avro/dolar paritesinin dün 20 yılın en düşüğü olan 0,9952'ye gerilediğini aktaran analistler, Fed agresif şahin tutumunun doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam edebileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York State imalat endeksi ve perakende satışların takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksi için 110,8'in direnç, 107,1 ve 105'in destek konumuna geldiğini kaydetti.