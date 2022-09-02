Dolar ve avro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2170 liradan, avro 18,1620 liradan günün açılışını yaptı.
Altın-Döviz 02.09.2022, 09:15
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2170 liradan, avro 18,1620 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,2150 liradan alınan dolar 18,2170 liradan satılıyor. 18,1600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,1620 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,2080 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1130 lira olmuştu.
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